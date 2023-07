Assolti con formula piena i tre imputati del reato di bancarotta fraudolenta

Erano finiti davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo per rispondere del reato di bancarotta fraudolenta della Jfg Distribution srl e della Le Roi Tricot srl. Alla fine però i tre imputati, difesi dall’avvocato Massimo Di Bonaventura (nella foto), sono stati assolti con formula piena. Si tratta degli imprenditori Gabrio Jommi, 58 anni, Franco Jommi, 62 anni, entrambi di Montegiorgio, e Stefano Paoloni, 60 anni, di Monte Urano. Il primo è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, gli altri due perché il fatto non sussiste. In precedenza il quarto imprenditore finito nel mirino degli inquirenti, Franco Ranalli, 51 anni, di Ascoli Piceno, aveva invece patteggiato la pena. L’indagine della polizia giudiziaria era scattata nel gennaio 2014 quando Gabrio Jommi era stato accusato, in qualità di amministratore della Jfg Distribution srl, dichiarata fallita dal tribunale di Fermo nel settembre del 2014, - pur avendo un conflitto di interessi con un’altra società fallita, la Le Roi Tricot srl, in quanto titolare del 90 per cento del capitale sociale - di aver procurato un ingiusto profitto effettuando due cessioni di credito.

Nello specifico per liberare la Le Roi Tricot da un debito di 100.0 mila euro, nei confronti della Banca Monte Paschi di Siena aveva fatto la cessione di crediti, in gran parte inesigibili, acquisendo pro soluto, mediante due contratti di cessione crediti della società, rispettivamente di 96.000 euro e 38.000 euro, accollandosi come corrispettivo il debito dell’azienda nei confronti dell’istituto bancario con l’emissione di 18 cambiali per un ammontare complessivo pari all’importo in favore della banca. Secondo gli inquirenti la manovra era servita a cagionare il dissesto economico della Jfg Distribution. Il tutto con l’aggravante di aver provocato un danno di rilevante entità. Ranalli, invece, nella sua qualità di ultimo amministratore della Jfg Distribution, Franco Jommi, quale amministratore di fatto, e Paoloni quale rappresentante commerciale della Kosmo’s srl, avrebbero distratto in concorso tra loro i beni della società fallita, consistenti in maglieria e filati già inventariati e in corso di concordato per un valore di 20.000 euro affidandoli ad altre due società. Alla fine tutte le accuse sono risultate infondate e, a parte Ranalli che ha patteggiato, gli altri tre imprenditori sono stati assolti con formula piena.

fab. cast.