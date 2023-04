Assolto dopo sette anni di processo "Un calvario che cambia la vita"

di Fabio Castori

Dopo sette anni di calvario giudiziario e dopo un lungo processo che gli ha sgretolato la vita, l’ex comandante della polizia penitenziaria del carcere di Fermo, il commissario capo Gerardo D’Errico, è stato assolto dall’imputazione di falso ideologico perché il fatto di cui era accusato non costituisce reato. È stato direttamente il pm Cecilia Corinaldesi ha chiedere l’assoluzione dopo il dibattimento. Richiesta che è stata accolta dal giudice Mila Bondi Ciutti dopo aver ascoltato i testimoni e dopo la deposizione del perito su quella sigaretta da cui è scaturito l’intero procedimento. Già, una sigaretta ’speziata’ alla vanillina che era stata requisita da una agente della polizia penitenziaria a una persona in visita ad un parente. Tutto qui direte voi? Sì, tutto qui. Perché da questo insignificante ritrovamento, segnalato da una lettera anonima, il procuratore capo dell’epoca aveva attivato un procedimento penale contro l’ex comandante del carcere.

Secondo il magistrato inquirente, infatti, D’Errico avrebbe dovuto denunciare il ritrovamento alla Procura, in quanto corpo di un reato. Era stato così che il commissario capo era finito nel mirino fino ad essere processato. Come se non bastasse, in precedenza erano stati attivati altri due procedimenti penali nei confronti di D’Errico: tutti originati da altrettante lettere anonime e tutti finiti con un nulla di fatto. Se si volesse pensare male si potrebbe ipotizzare una vera e propria persecuzione nei confronti dell’ex comandante del carcere, ma stiamo parlando di Giustizia, quella con la G maiuscola e quindi al massimo si potrà dire essersi trattato di un eccesso di zelo. Resta il fatto che per una semplice sigaretta ’speziata’ il commissario capo Gerardo D’Errico ha subìto prima una lunga indagine, poi una ventina di udienze con escussione di innumerevoli testimoni. Nel frattempo il procuratore capo di Fermo è cambiato e in aula si è potuto dimostrare che si era trattato di un errore e che il fatto non costituisce reato.

Soddisfatto all’uscita dall’aula D’Errico, ma anche amareggiato per aver subito un’indagine e un processo che si potevano evitare: "La mia immagine di un uomo in divisa, perbene e rispettabile è stata offuscata in un attimo, tanto che dopo questa bufera giudiziaria non ho voluto più indossarla quella divisa che mi aveva dato tante soddisfazioni. Resta l’orribile ricordo di tutta la vicenda, di come ho appreso la notizia con più avvisi di garanzia scattati a distanza ravvicinata, senza cognizione di causa e senza verificare le prove. Dopo questa sentenza d’assoluzione sono sollevato, ma questo calvario mi ha lasciato paure, attacchi di panico, frustrazione per oltre due anni. Ora che sono guarito chiedo la riassunzione in servizio. Ringrazio il mio legale, l’avvocato Donato Santoro, che senza ombra di dubbio ha creduto nella mia innocenza e mi ha sempre supportato".