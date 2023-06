Assolto imprenditore, accusato di minacce e furto a un collega

Era accusato di aver minacciato di morte un noto imprenditore calzaturiero 70enne di Sant’Elpidio a Mare e di avergli rubato il telefonino dove credeva avesse registrato le frasi minatorie. Per questo motivo C.I., un altro imprenditore veregrense di 37 anni, difeso dall’avvocato Massimo Di Bonaventura, è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di minaccia aggravata e furto. Al termine del processo il 37enne è stato assolto per insufficienza di prove e scagionato da ogni accusa. I fatti si riferiscono all’11 luglio 2019 quando l’imprenditore 70enne aveva denunciato il suo collega più giovane perché gli avrebbe rivolto frasi minacciose in quanto colpevole di aver fatto fallire la sua azienda: "Tu non puoi permetterti di far fallire le ditte a Montegranaro perché qualcuno te la farà pagare. Questa volta però hai trovato chi te la fa pagare, perché quando ti incontro ti metto sotto e ti ammazzo". C.I. era stato accusato anche di aver sottratto il telefonino del 70enne elpidiense per controllare se ci fossero registrazioni delle minacce. Durante il processo, però, non ci sono state prove per dimostrare le imputazioni.