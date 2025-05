Assunta, domani torna l’investitura dei priori in cattedrale

Le campane della cattedrale di Fermo sono pronte a risuonare e segnare uno dei momenti più solenni della Cavalcata dell’Assunta: l’Investitura dei Priori, domani alle 18, al Girfalco. "Durante la manifestazione vogliamo riprodurre fedelmente tutta la procedura della nomina dei Priori come avveniva nel Medioevo- ha spiegato il regista Adolfo Leoni- la cerimonia in duomo, alla presenza di S.E arcivescovo Rocco Pennacchio, si dividerà in due momenti principali: nella prima parte verranno nominati i dieci Gonfalonieri, importanti figure storiche che difendevano le contrade dagli attacchi e sollevazioni pubbliche in quanto, esponendo lo stendardo, il Gonfaloniere richiamava il popolo a difesa della città. Quindi, si arriverà alla nomina dei Priori con l’estrazione dei bussolotti e relativi nomi dalle tre casse, una dentro l’altra: tre personaggi apriranno le casse e procederanno con la lettura dei nomi estratti. Il Capitano della Rocca farà da filo rosso alla cerimonia".