Assunto il nuovo tecnico comunale: è Michela Francioni

L’architetto Michela Francioni è il nuovo dirigente del settore tecnico del comune di Porto San Giorgio. Prende il posto dell’ingegnere Stefano Postacchini il quale si è dimesso per assumerne un altro incarico. Per reperire il suo sostituto l’amministrazione comunale ha emesso un avviso di selezione pubblica: "per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato per profilo tecnico il terzo settore Servici tecnici". Sono arrivate in Comune 23 adesioni che sono state passate al vaglio di una commissione istituita ad hoc con i dirigenti comunali e il segretario generale con funzione di presidente. Delle 23 domande pervenute, 21 sono risultate idonee e 2 non idonee. La commissione, terminato il suo compito di verifica ha trasmesso l’elenco degli idonei con allegato il curriculum di ciascuno al sindaco Valerio Vesprini per eseguire i colloqui. Questi ultimi si sono regolarmente svolti lo scorso 13 novembre fra i candidati idonei ed il sindaco, coadiuvato dal vice segretario generale avvocato Carlo Popolizio. Al termine dei colloqui è stato redatto specifico verbale, consegnato tempestivamente al servizio risorse umane, per gli adempimenti conseguenti. E’ stata anche redatta una graduatoria al cui primo posto figura l’architetto Michela Francioni. Arriva dal Comune di Treia in cui svolgeva un lavoro simile a quello che sarà chiamata ad effettuare a Porto San Giorgio, a Treia si occupava anche di ricostruzione post terremoto.