Assunzioni a tempo indeterminato a Sant'Elpidio a Mare: il Comune rimpinguerà la pianta organica

La pianta organica del Comune è stata rimpinguata con nuove assunzioni a tempo indeterminato. Nuovi dipendenti ai quali ha dato il proprio benvenuto il sindaco, Alessio Pignotti. "Sin dal nostro insediamento, abbiamo sempre mostrato grande attenzione in materia di potenziamento del personale e stiamo proseguendo su questa strada, sfruttando le nuove norme che ci consentono, per quanto possibile, di ampliare la struttura amministrativa e offrire così un servizio migliore alla cittadinanza" afferma il primo cittadino, informando che, nei prossimi mesi, sarà possibile procedere alla copertura di due posti anche nel settore urbanistica. Intanto, tra i nuovi assunti a tempo indeterminato, figurano due operai elettricisti, Marco Marinangeli e Paolo Capodaglio, e un nuovo istruttore amministrativo nell’area servizi alla persona, Cristiana Massitti. Restano in servizio fino al 31 gennaio, invece, i due agenti della Polizia Locale, assunti a tempo parziale e determinato, Lorenzo Cintelli e Rosario Liguoro.