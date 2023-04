Assunzioni in crescita Pochi operai specializzati

Le assunzioni previste dalle aziende della provincia di Fermo per il mese di aprile sono complessivamente 1.170. Per quanto riguarda la provincia di Fermo un dato che risulta essere particolarmente interessante è quello relativo all’incremento delle assunzioni pianificate dalle aziende rispetto al mese di aprile dello scorso anno. Infatti il trend di crescita è pari a +48,1% che risulta essere il più elevato rispetto a quello delle altre realtà provinciali regionali. La difficoltà avvertita dalle aziende rimane, anche nel periodo preso in considerazione dall’analisi diffusa dalla Camera di Commercio delle Marche su dati Excelsior Anpal, quella di trovare addetti. La mancanza di personale è particolarmente avvertita sul territorio dalle aziende del settore calzaturiero. Le difficoltà di reperire operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature sono state espresse da ben il 75% delle aziende che hanno deciso di pianificare l’assunzione di nuovo personale. Nelle Marche sono complessivamente 600 le assunzioni previste per gli operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature.

Nelle Marche, nel mese di aprile, si riduce in qualche misura, pur restando notevole, la difficoltà di reperimento che nelle Marche in media è pari a 45,7%, era 50,8% a marzo, ma resta più elevata rispetto a quella dell’aprile dello scorso anno (39,2%). La difficoltà di reperimento nelle Marche risulta lievemente superiore alla media nazionale (45,2%), anch’essa in diminuzione rispetto a marzo 2023 (47,4%), ma non rispetto ad aprile dello scorso anno (40,4%). Quanto alle motivazioni identificate dalle imprese per la difficoltà di reperimento nelle Marche è sempre dominante la mancanza di candidati (30%), rispetto all’inadeguatezza della preparazione dei candidati stessi (11,6%). "Parlando di ’made in’ – ha detto il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini – credo sia importante evidenziare come le previsioni occupazionali fino a giugno vedano l’entrata di figure del comparto moda: operai, artigiani, conduttori di macchine. Di chi si prenda cura della realizzazione delle nostre produzioni di pregio, che ancora fanno marciare l’export. Delle mani degli uomini che sappiamo trattare la pelle ma anche condurre le macchine. E parlando di macchine, tema molto attuale in questi giorni, nelle Marche risultano di difficile reperimento anche tecnici in campo ingegneristico, informatici, telematici e delle telecomunicazioni. Insomma c’è anche bisogno di menti che sappiamo istruire le macchine". Il mese di aprile ha porta un nuovo incremento nelle previsioni di contratti di lavoro che le imprese hanno in programma di attivare nelle Marche. Secondo i dati del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere-ANPAL le previsioni per la regione sono di 12.150 entrate di personale, con una crescita del 18,1% rispetto alle previsioni del mese di marzo scorso e di +31,6% rispetto al mese di aprile dello scorso anno. Riguardo al trimestre aprile-giugno le entrate programmate dalle imprese sarebbero 47.880 (+20,6% l’incremento tendenziale).

Vittorio Bellagamba