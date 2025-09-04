Ast assicura: "Da settembre presenti due operatori"

La buona notizia comunicata dalla direzione dell’Ast 4 Fermo in relazione ai disagi creatisi nell’ospedale di comunità di cui abbiamo riferito ieri, è che "per settembre, sarà garantita sempre la presenza di due operatori, tenuto conto anche di due assegnazione di personale ai front office territoriali a decorrere dal 1 settembre". La direzione chiarisce che "gli sportelli al piano radiologia sono due (uno per le attività di prenotazione e cassa, uno per accettazione radiologia e cassa)", che non sarebbe in funzione un solo sportello e che a quel servizio sono "assegnati due dipendenti in pianta stabile. Nel mese di agosto, il servizio è stato garantito con due operatori, ad eccezione delle giornate del 26 e 30 agosto (quelle in cui si sono verificate le situazioni segnalateci dagli utenti, ndr), in cui un operatore ha garantito la continuità del servizio. Si ringraziano gli operatori per il lavoro che quotidianamente svolgono al servizio della collettività". Circa la media dei 25 utenti che effettuano il prelievo, l’Ast minimizza puntualizzando che "buona parte degli utenti è esente e quindi non va ad alimentare l’eventuale coda nei pagamenti. In merito ai pagamenti si ricorda che le prestazioni di specialistica e radiologia possono essere effettuati con PagoPa, secondo le istruzioni rilasciate all’atto della prenotazione". Infine, circa il riferimento ai 4 operatori in forza nel distretto di Porto Sant’Elpidio, l’Ast precisa che lì "è attivo anche il servizio di anagrafe assistiti e scelta-revoca del medico di medicina generale, servizio che assolve anche le richieste per Sant’Elpidio a Mare e ci sono numerosi ambulatori di specialistica ambulatoriale per cui la presenza è giustificata dai volumi di attività registrati". Sul fatto che alla direzione Ast non sia arrivata ufficialmente alcuna segnalazione in merito ai disagi, sono stati gli stessi utenti a chiarire di essersi rivolti all’Urp nell’immediatezza dei fatti: "Ci è stato risposto di scrivere una mail. Ma siccome le mail già inviate non hanno avuto alcuna risposta o effetti, abbiamo preferito rinunciare".

Marisa Colibazzi