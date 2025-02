Ast e mensa, la Cisl: pronti per la Corte dei Conti

Torna a ribadire il diritto dei lavoratori della sanità alla mensa Giuseppe Donati, della Cisl Fp, che ricorda come il tribunale di Fermo abbia condannato l’Ast a pagare per tali diritti mancati. Una sentenza a cui il direttore dell’Ast Roberto Grinta ha annunciato di voler ricorrere: "Il nostro sindacato sta seriamente valutando la possibilità di inoltrare opportuna segnalazione alla Corte dei Conti rispetto alla volontà di fare appello. Oltre al fatto ormai assodato infatti, del diritto non pienamente riconosciuto ai dipendenti del buono pasto per ogni turno di servizio, nonostante esso sia stato certificato da diverse sentenze della Corte di Cassazione, chiare e limpide, ci sarebbero altri aspetti che farebbero presagire ad un particolare interesse della Corte dei Conti, ad esempio l’illegittima predisposizione dei regolamenti, che limitano i diritti dei lavoratori della Ast Fermo e dai quali discendono le controversie in atto, ormai numerose ma anche la mancata accettazione delle proposte avanzate in sede stragiudiziale dall’avvocato di parte Cisl FP, a cui l’Ast non ha inteso aderire". Secondo la Cisl non è un atto dovuto quello di andare avanti con l’appello, il tema dei buoni pasti sostitutivi è stato oggetto di contenzioso da parte di tutte le organizzazioni sindacali presenti ed anche di singoli o gruppi di lavoratori non appoggiatisi ad alcun sindacato. È l’Ast che continua "il suo ostruzionismo al riconoscimento di un sacrosanto diritto dei lavoratori supportato da giurisprudenza più che acclarata. La Cisl Fp ha messo e sempre metterà massimo impegno nel rappresentare le giuste e legittime istanze dei dipendenti".