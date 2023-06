Ast, i sindacati al neo direttore "Ecco le criticità su cui intervenire"

Ci sono voluti mesi di commissariamento e una giornata lunga tra indiscrezioni e smentite per arrivare alle nomine dei direttori delle nuove aziende sanitarie territoriali. A Fermo arriverà Gilberto Gentili, a lui gli auguri di buon lavoro da parte della Cisl Fp che si aspetta di avviare al più presto un rapporto di reciproca collaborazione: "Un grande ringraziamento da parte dei delegati Cisl Fp va a Roberto Grinta per l’ottimo lavoro svolto in condizioni difficili, con risorse limitate e con un gap da recuperare rispetto ad altri territori delle Marche – sottolinea il segretario Giuseppe Donati (nella foto) – Va riconosciuto all’ex commissario di aver riportato all’interno della Ast, dopo anni difficili e di contrapposizione con la passata direzione, un clima sereno e di reciproco rispetto". Al direttore Gentili un insieme di sfide molto complesse e di nodi da sciogliere che non possono più aspettare, primo tra tutti quello dell’adeguamento della dotazione di personale con le effettive necessità assistenziali e prestazionali sia in ambito ospedaliero che territoriale: "Fermo non ha mai avuto ad esempio, centinaia di dipendenti a tempo determinato molti dei quali in sovrannumero rispetto ai piani di fabbisogno. Nonostante questo però, gli operatori della Ast di Fermo, che hanno lottato negli anni difficili della pandemia oltre le loro forze, non sono ancora stati stabilizzati. Questo vulnus, ad iniziare da coloro che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione decreto Madia, va immediatamente sanato". Il sindacato ricorda che vanno riscritti e approvati nuovi regolamenti e accordi nonché sottoscritto il contratto integrativo aziendale sia per la parte normativa che economica 2023. Va poi verificata la sostenibilità del piano ferie estive collegata alla reale capacità di assumere immediatamente un numero congruo di infermieri dall’avviso espletato ma anche di Oss, tecnici di laboratorio, di radiologia, educatori professionali: "Infine, la questione più grave, è la mancata corresponsione della quota economica della performance collettiva ed individuale 2022, quella che banalmente chiamiamo produttività. La richiesta della Cisl Fp è di pagare l’intera quota 2022 con la mensilità di luglio 2023: "La Cisl Fp attenderà l’insediamento del direttore ma immediatamente dopo, chiederà di fare azioni concrete per recuperare i ritardi non sempre giustificabili a danno dei professionisti della sanità fermana".

a. m.