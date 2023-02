Segue dalla prima

Dal mese di gennaio sono operativi un radiologo, un medico di igiene e sanità pubblica, un medico di organizzazione dei servizi sanitari di base, due psicologi. Con il mese di febbraio entrano in servizio un medico radiologo, un oculista, un cardiologo, un dirigente farmacista. Il mese prossimo sarà inoltre operativo un nuovo medico operativo alla Direzione medico ospedaliera del Murri ed un biologo. Si sta attendendo infine il nulla osta da un’altra azienda sanitaria territoriale della regione Marche, per attivare la procedura di mobilità per due nuovi nefrologi, che hanno manifestato l’intenzione di spostarsi nella AST di Fermo. Una sanità dunque che diventa attrattiva per i professionisti, nonostante la fisiologica mobilità cui si assiste sempre ma anche la storica carenza di figure come infermieri e oss. "Muoviamo passi avanti importanti e l’arrivo nuovi professionisti è linfa vitale per l’azienda, commenta il commissario straordinario AST Fermo, Roberto Grinta, Disporre di ulteriori risorse professionali per l’ospedale ed il territorio è un tassello fondamentale per proseguire un percorso di crescita ed incremento qualitativo della sanità fermana". Personale che sarà sempre più indispensabile, in visto della futura apertura del nuovo ospedale di San Claudio, prevista entro il 2023, salvo problemi dell’ultima ora.