“L’Ast ci dica quali servizi intende lasciare al Murri”

Fermo, 18 gennaio 2025 – Conferenza dei sindaci sulla sanità nella Sala Consiliare di Palazzo dei Priori, nel corso dell’assise è stato presentato e illustrato l’atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo da parte del direttore generale dell’Ast Roberto Grinta. Il presidente della Conferenza dei sindaci e sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, nel tracciare un bilancio, ha dichiarato: “E’ stato un momento di confronto molto importante che non si chiude oggi perché, da presidente, ho voluto un’altra settimana per dare piena consapevolezza ai sindaci sul voto che, pur non vincolante, dovranno esprimere”. Calcinaro ha chiesto a Grinta di chiarire quali servizi sanitari si intende lasciare dentro il vecchio Murri, per poter cominciare davvero a progettare il futuro per la struttura che tra un paio d’anni dovrebbe vuotarsi: “Da questa indicazione noi potremo inserire la nostra progettazione, ovvero un Murri che riceva ad esempio tutto ciò che dell’Inrca non andrà a Campiglione, riesca a ricevere gli uffici regionali allocati nel Polo scolastico al posto di aule, che così libererebbero posti per studenti fermani e anche, questo lo dico da sindaco di Fermo, valutare con la Provincia anche lo spostamento della Provincia stessa al Murri per restituire più spazi alla scolastica fermana che ne ha bisogno, per una crescita anche in qualità laboratoriale e di attività da esprimere. Le ipotesi sono tante ma dobbiamo partire dal disegno dell’Ast, compresa magari anche l’idea di una Casa della Salute, molto avanzata”.

Grinta con i vertici dell’Ast stessa, ha ricordato l’importanza dell’“Atto aziendale dell’Ast con cui l’Azienda Sanitaria Territoriale, seguendo le indicazioni impartite dalla Regione Marche, ha voluto dare, una nuova visione alla sanità pubblica del fermano, sia in ambito ospedaliero che territoriale con la ridefinizione della rete assistenziale, incentrata sull’importanza degli operatori sanitari, sull’importanza che i due nuovi ospedali, quello di Amandola e quello di Campiglione di Fermo, rivestono nella riorganizzazione dell’offerta sanitaria e assistenziale, un punto di svolta per rafforzare la presenza della sanità fermana nelle reti cliniche, di vari essenziali dipartimenti. Importanza anche al percorso sinergico con gli ospedali ma anche con quello con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta”.

Sempre nell’atto aziendale si parla di personale e di primariati vacanti, dopo l’espletamento della selezione, avvenuta l’8 gennaio scorso, per il direttore della Medicina Trasfusionale, è in corso d’adozione la determina per l’emissione dell’avviso per il direttore della Uoc di Medicina Fisica e Riabilitazione mentre è stata convocata la selezione per il conferimento dell’incarico di direttore Uoc del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche. Nei prossimi giorni sarà convocata anche la selezione per il conferimento dell’incarico di direttore della Uoc Medicina Amandola. Nel frattempo sono stati pubblicati i bandi per la selezione dei direttori delle strutture complesse di Malattie Infettive e Anestesia-Rianimazione e di Patologia Clinica e Otorinolaringoiatria.