Astro nascente del pianoforte al Circolo di Ave

Palazzo Brancadoro, a Fermo, domenica alle 18 ospiterà per la prima volta, la giovane pianista franco-albanese Marie-Ange Nguci, per il quinto appuntamento del cartellone della stagione concertistica del Circolo di Ave. Definita dalla critica un "puro diamante, di cui ogni sfaccettatura del suo talento smentisce la sua età: la pianista Marie-Ange Nguci offre un gioiello dove virtuosismo fa rima con musicalità e inventiva". Classe 1998, la Nguci, oggi un’interprete eclettica, espressiva quanto virtuosa. In programma un recital dedicato ad alcuni dei suoi compositori d’elezione. Primo fra tutti Aleksandr Skrjabin. Per ulteriori informazioni: 335 471693; info@ilcircolodiave.it.