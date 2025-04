"Atim, Putzu loda un’agenzia mollata da tutti"

Fa ancora discutere l’Atim regionale e la polemica lambisce anche Porto Sant’Elpidio. "Per il consigliere regionale Andrea Putzu l’Atim è un esempio di trasparenza e correttezza, ma per la ‘commissione’ istituita dal presidente Acquaroli per indagare su questa agenzia - rileva il vicepresidente del consiglio regionale, Maurizio Mangialardi – sono state evidenziate numerose e gravi criticità, una gestione dissennata, carenze formali e sostanziali nella redazione degli atti". E prosegue: "Qualcuno si chiederà come mai queste lodi così sfacciate verso un’agenzia ormai mollata da tutti, ora che è emerso come sia un ente finalizzato non alla promozione turistica, ma alla elargizione di contributi e prebende a pioggia. Ma la difesa di Putzu è comprensibile. Forse ha preso in considerazione Atim solo per alcuni aspetti. In alcuni territori in effetti Atim ha funzionato bene. A Porto Sant’Elpidio, in coincidenza con la vittoria della destra alle amministrative, Atim ha liquidato per le edizioni 2023 e 2024 di una sola iniziativa "La notte + rosa", oltre 120mila euro. Credo che altri territori non siano altrettanto soddisfatti". Replica Gioia Di Ridolfo, coordinatrice di Fd’I di Porto Sant’Elpidio: "Si parla di nuovo della ‘Notte+rosa’, evento di caratura nazionale che ha portato grandi artisti della musica seguiti da migliaia di followers, che ha fatto conoscere la nostra città e la regione oltre i confini territoriali. Capisco che il Pd è Pesaro dipendente: lo stesso Mangialardi ammonisce la giunta Acquaroli per aver distribuito pochi soldi su Pesaro, mentre ha ampiamente investito risorse regionali su Pesaro Capitale della Cultura. Capiamo che il Pd non ami che altre province possano fare eventi supportati anche da Atim per promuovere il nostro territorio".