Atleti in arrivo: oltre 700 ospiti per il basket

Sport, sport e ancora sport a Porto San Giorgio, senza soluzione di continuità. Numerosi i tornei, partecipatissimi e di diverse discipline, svoltisi in primavera ed estate, e appena domenica scorsa si è tenuta la festa dello sport. L’assessore di riferimento, Fabio Senzacqua, è inarrestabile e annuncia già per questo fine settimana l’arrivo di 700 atleti, tra i quali pure degli over 45, 50, 60 di pallacanestro. Discipline sportive che si praticheranno in questi tre giorni sono calcio a 5, a 7 ed a 11, basket a tre, maschile e femminile. Saranno utilizzati tutti gli impianti sportivi di Porto San Giorgio: dalle palestre delle scuole ai campi di calcio Mandolesi e Vela Azzurra. Testimonial d’eccezione della manifestazione è l’ex stella del basket e bandiera della nazionale, Mabel Bocchi, vincitrice di 8 scudetti e di una coppa dei campioni.

Nel mondiale del 1975 fu giudicata la migliore giocatrice del torneo. Pivot il suo ruolo. Ma oltre alla ’divina’ (anche così era nomata Mabel Bocchi), ci saranno numerosi ex giocatori di pallacanestro della massima serie, sono degli over che scenderanno in campo e torneranno a darsi battaglia. Ne citiamo uno su tutti: Giorgio Papetti ex play dell’Olimpia Milano. L’evento di questo fine settimana si è reso possibile grazie agli ottimi rapporti di collaborazione instauratisi tra il comune di Porto San Giorgio e la Libertas che è uno degli enti promozionali sportivi italiani più importanti. E’ la stessa Libertas che l’estate scorsa organizzò sempre a Porto San Giorgio il campionato italiano di ginnastica ritmica. I 700 atleti in arrivo resteranno in città per la disputa delle gare venerdì, sabato e domenica, accolti a braccia aperte dagli albergatori e dai commercianti cittadini.

Avere degli ospiti ed averli in bassa stagione non può che essere una boccata di ossigeno per l’economia della città. Secondo l’assessore allo sport e vicesindaco Fabio Senzacqua l’iniziativa "costituisce l’ennesima conferma, se mai ce ne fosse bisogno, dello stretto legame che si realizza tra lo sport e il turismo nrlle sue varie forme: accoglienza, promozione e presenze". Della stessa lunghezza d’onda è il primo cittadino, che infatti ribadisce lo stesso concetto. Commenta così il sindaco Valerio Vesprini: "Lo sport è turismo ma non solo è pure cultura, salute, socialità, amicizia, inclusione, divertimento".

Silvio Sebastiani