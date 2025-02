Atletica, ecco la gara di campestre

Giovedì prossimo, 13 febbraio, il campo sportivo nuovo di Porto San Giorgio, in via D’Annunzio ospiterà la fase provinciale di atletica leggera campestre di tutti gli istituti Scolastici di I e II grado della Provincia di Fermo. In caso di maltempo il recupero della gara avverrà il 18 febbraio. Si prevede una partecipazione molto numerosa alla gara che è organizzata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Fermo con il supporto del Comune di Porto San Giorgio, dell’assessore allo sport, Fabio Senzacqua della Federazione Italiana di atletica leggera (Fidal), dell’Atletica Sangiorgese, dell’ISC Istituto scolastico Nardi e del prof Luciano Soldo. L’ufficio scolastico ringrazia l’amministrazione comunale di Porto San Giorgio perché: "con entusiasmo e disponibilità ha sostenuto i preparativi logistici affinché l’evento potesse svolgersi". Protagonisti saranno tutti gli istituti scolastici di I e II grado della provincia di Fermo e lo sport quale azione di benessere psico fisico indispensabile per la crescita degli studenti; sarà un’occasione per mettersi alla prova oltre a costituire un momento di incontro, inclusione e socializzazione della comunità educante. Il ritrovo è previsto per le 8:30 e la gara per il I grado inizierà alle 9:30. Dopo la competizione delle 4 categorie ragazzi/e, cadetti/e, si svolgeranno le premiazioni alle 10:30.

Alle 11 sarà invece la volta del II grado che è prevista il giorno 26 febbraio 2025; Vi accederanno le prime due squadre qualificate e i primi due classificati come individualisti per ogni fase provinciale. Una lunga fase di gare da vivere all’insegna dei valori dello sport e della sana competizione agonistica, capaci di formare il corpo e la testa dei ragazzi.

s. s.