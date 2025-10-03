Atletica, il Team Marche si fa valere anche in Puglia

Nell’ultimo weekend si sono svolte le finali nazionali di società categoria allievi, con il Team Atletica Marche impegnato a Molfetta, unica squadra marchigiana qualificarsi sia in campo maschile che femminile. Pur partendo dal penultimo punteggio,gli under 16 di Porto San Giorgio, Osimo e Corridonia hanno concluso le loro prove al quarto posto dietro l’Atletica Aversa, Bari e Acquacetosa di Roma. Hanno guidato la spedizione i saltatori: Lorenzo Cristofanetti primo nel salto triplo (14,12 m) e secondo nel lungo con 6,74 m, e Giulio Raggetta più su di tutti nel salto in alto (1,87 m). Sul podio anche Fauso Essengo Kitenge, con 51’’27 nei 400 m, così come la staffetta 4x100 m, il velocista Francesco Valentini nei 100 m e Tommaso Fidani nel lancio del disco. Non sono state da meno le ragazze, quinte nella classifica finale. Hanno vinto

con Matilde Mecozzi, ad oltre 45 metri nel lancio del martello, Adjo Gloria Gabga, autrice di una doppietta: 400 m, corsi in 1’00"85, e 400 m ostacoli, 1’06’’28,

Sofia Chantal Ciccioli,

seconda nei 2000 m siepi, con 8’06"90, Adele Minnucci, argento nel lancio del giavellotto e bronzo nel salto con l’asta.

Ma bravi tutti i giovani atleti, provenienti dal vivaio; i loro risultati hanno premiato il progetto avviato anni fa da Pasquale del Moro e portato avanti dai dirigenti che ne hanno raccolto il testimone. A conferma che

i ragazzi, contro

chi li taccia di inattività e ignavia, sono capaci di piccole grandi imprese.

s. s.