Atletica, Michele Smiriglia trionfa a Leira

L’Atletica Sangiorgese Renato Rocchetti continua a sfornare talenti. Mentre l’ormai affermato martellista Giorgio Olivieri, fresco campione italiano assoluto per la seconda volta, volava a Leiria in Portogallo, per indossare la maglia azzurra nella Coppa Europa di lanci, l’allievo Michele Smiriglia (nella foto) partiva alla volta di Padova, dove si sono svolti i campionati italiani al coperto di prove multiple. Michele, al primo anno della categoria under 18, è arrivato settimo nel pentathlon, secondo tra i nati nel 2007. Il bilancio finale recita 3286 punti, ottenuti a suon di primati personali (in quattro delle cinque gare), in particolare nei 60 m ostacoli, corsi in 8’’82, e nel salto in lungo, con la misura di 6,21 m, prima volta oltre il muro dei sei metri. Smiriglia è stato poi molto bravo nei 1000 m (2’52”70), prova che metteva fine alle sue cinque fatiche e nel lancio del peso, 10,71 m. Infine, nel salto in alto, con 1,77 m si è avvicinato alla sua miglior misura,1,80 m. Per il portacolori della Tam è arrivata così la soddisfazione del podio e della medaglia. Il fine settimana si è concluso con il titolo italiano master del veterano Marco De Angelis, campione italiano di salto in alto per la decima volta, capace a 52 anni di superare 1,75 m.