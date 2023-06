Atletica Sangiorgese: 10 medaglie

L’Atletica Sangiorgese promossa a pieni voti anche ad Ancona. Nell’impianto dorico si sono disputati i campionati regionali individuali allievi e i sangiorgesi hanno chiuso la due giorni di gare con un bottino di quattro ori, cinque argenti e un bronzo. I salti sono stati ancora una volta il regno di India Gray, che non ha avuto avversarie in grado di impensierirla e così ha fatto doppietta: salto in alto e salto in lungo, rispettivamente con 1,60 m e 5,23 m. La doppietta è stata sfiorata anche dal compagno di squadra Filippo Angelini, primo al traguardo dei 110 m ostacoli con il primato personale di 15’’33 e secondo nella prova del salto in lungo, che oltre alla medaglia d’argento gli ha portato il nuovo record personale, 6,19 m. Il quarto oro è femminile, della lanciatrice Elisabetta Battistelli, campionessa marchigiana nel lancio del giavellotto. Sul secondo gradino del podio è salito per due volte Riccardo Fedozzi, atleta poliedrico che spazia dai salti ai lanci.

Nell’asta si è migliorato di ben 30 centimetri, valicando la quota di 3,70 m, poi ha lanciato il disco a 34,48 m. Anche per lo specialista delle prove multiple Michele Smiriglia sono arrivati due argenti, nelle sue gare preferite, il lancio del giavellotto (46,13 m) e il salto in alto, 1,80 m. L’ultima medaglia sangiorgese è il bronzo della staffetta 4x100 m, con il quartetto Lorenzo Lanciotti, Matteo Tassetti, Filippo Angelini, Michele Smiriglia, che ha fermato il cronometro a 45’’58.