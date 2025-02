Atletico Ascoli, il tabù Fossombrone non cade

Il Fossombrone, come da tradizione, si è confermato la ‘bestia nera’ dell’Atletico Ascoli. Come avviene sin dai tempi in cui le due squadre militavano nel campionato di Eccellenza, il ‘Fosso’ è sempre riuscito ad imbrigliare i bianconeri e a conquistare risultati insperati e spesso immeritati. La sfida di domenica al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli lo ha confermato. Atletico Ascoli, assoluto padrone del campo, diverse occasioni per passare in vantaggio, un gol annullato per un fuorigioco poi dimostratosi inesistente, poi ecco il gol che sblocca la partita ma infine nell’unico tiro in porta degli avversari arriva il pareggio amarissimo che rinvia ancora il ritorno alla vittoria. Un solo successo nelle ultime dieci partite, non può certo essere motivo di soddisfazione per la compagine del Patron Graziano Giordani. Il campionato è equilibrato e lo si sapeva. Lo stesso Notaresco che sembrava fosse ormai spacciato, dopo l’arrivo di Mister Massimo Silva, ha inanellato una serie di successi tra cui la vittoria a sorpresa proprio contro l’Atletico Ascoli, che lo hanno rimesso in corsa per la salvezza. Insomma, ci sarà da lottare fino alla fine. La permanenza in Serie D non sembra in discussione visti i sette punti di distacco dalla zona play out, ma quello che preoccupa è la brillantezza del gioco e la precisione sotto porta, che sono state le prerogative dell’Atletico Ascoli lo scorso anno. Mister Simone Seccardini se l’è presa anche stavolta con il terreno di gioco ‘scivoloso’ definito ‘maledetto’ che di certo penalizza chi deve impostare la manovra e che invece agevola chi si difende e gioca con le transizioni. Fatto sta che contro il Fossombrone dopo il bel gol in tuffo di testa di Maio a seguito della ‘sassata’ da fuori area di Feltrin respinta a mani aperte dal portiere, bisognava fare più attenzione e invece dopo soli 4 minuti è arrivato il pareggio su una clamorosa ingenuità difensiva tra lo stesso Feltrin e il portiere Pompei. Ingenuità che purtroppo stanno costando molto caro.

Valerio Rosa