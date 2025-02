Atletico Ascoli: in attacco è arrivato Coquin

E’ Mathieu Coquin il nuovo attaccante dell’Atletico Ascoli che va così a sostituire, almeno numericamente nella rosa bianconera, il ‘bomber’ Jonathan Ciabuschi passato all’Ascoli Calcio. L’annuncio è arrivato ieri mattina alla vigilia della sfida di domani pomeriggio alle ore 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli contro il fanalino di coda Notaresco.

Mathieu Coquin, attaccante francese classe 1997, vanta già una solida esperienza nel calcio italiano, avendo militato in diverse squadre di Serie D. Si è distinto particolarmente nella stagione scorsa, contribuendo alla promozione del Campobasso in Serie C. Con la maglia rossoblù ha collezionato 16 presenze, segnando una rete e fornendo diversi assist decisivi.

Cresciuto nelle giovanili del Bordeaux, prestigioso club della Ligue 1, il curriculum del francese include anche una stagione con l’AC Ajaccio e con il Langon FC prima di approdare in Italia, dove ha vestito le maglie di Cervinara, poi Tivoli e Portici nel girone G, nonché Paganese, Fidelis Andria e Matera nel girone H. Ritroverà in maglia bianconera il difensore Leonardo Nonni, con cui ha condiviso proprio l’esperienza a Campobasso.

Trequartista mancino, Coquin può ricoprire tutti i ruoli offensivi, ma anche quello di centrocampista centrale e mezzala sinistra. Nato a Les Abymes in Guadalupe, è alto 176 cm e a Matera, nella prima parte della stagione, ha collezionato 11 presenze realizzando un gol nel match vinto contro la Virtus Francavilla.

Il giocatore già giovedì stava trattando la rescissione del contratto con i lucani e in serata ha trovato l’accordo trasferendosi così all’Atletico Ascoli. Un rinforzo importante che rappresenta un innesto di qualità per la compagine del Patron Graziano Giordani, sia per la sua esperienza maturata nel calcio italiano che per la sua versatilità tattica. Un’alternativa in più, insomma, per Mister Simone Seccardini disponibile già nella sfida di domani contro gli abruzzesi guidati da Massimo Silva.

Valerio Rosa