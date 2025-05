Atletico Mariner festeggia la salvezza in Eccellenza: le parole di De Carolis e Puddu

La festa della salvezza in Eccellenza dell’Atletico Mariner nelle parole del presidente Piero De Carolis. "E’ stata una partita difficile, loro hanno giocato bene, è una bellissima squadra, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. E’ stato un lavoro incredibile, a dicembre forse neanche ci credevamo più alla salvezza, abbiamo poi rivoluzionato la squadra mettendo una mano sul cuore e una sul portafogli, ci siamo riorganizzati e ora siamo qui a goderci questa permanenza in Eccellenza. Siamo felici per il nostro pubblico, soprattutto perchè c’è mancato tutto l’anno e giocare di fronte a tanti tifosi dopo una stagione così tribolata è stata una gioia unica, sembrava di giocare al Santiago Bernabeu. E’ una partita che ricorderò per tutta la vita".

La soddisfazione del tecnico Giuseppe Puddu: "Non ci sono parole per descrivere questo momento. In settimana capiremo meglio quello che abbiamo fatto. Sembrava una salvezza facile ma così non è stato, dietro c’è stato un lavoro incredibile. Soprattutto nel girone di ritorno è stata una cavalcata fantastica in cui abbiamo fatto meglio di cinque squadre, i ragazzi hanno dato l’anima. E’ bello festeggiare così quando a metà campionato tutti ci davano spacciati, invece siamo stati bravi a darci un’occasione, i ragazzi hanno sposato la rivoluzione di dicembre, è stato costruito uno staff solido, poi settimana dopo settimana siamo cresciuti e ora siamo a qui a festeggiare".

Amarezza e delusione in casa Monturano Campiglione per la retrocessione in Promozione, così il tecnico Stefano Cuccù: "Abbiamo molto da recriminare. La squadra ha disputato un buon primo tempo dal punto di vista del gioco però abbiamo concluso poco, poi c’è stata quell’espulsione che ovviamente ci ha condizionato perché giocare in 10 e dover vincere non era assolutamente semplice. Come valuto l’episodio? Io so che la prima ammonizione è stata un ingenuità immensa del nostro giocatore, la seconda sinceramente non l’ho vista perché stavo parlando con l’assistente però a detta di tutti è stata molto generosa".

Il direttore sportivo Giuseppe Sfredda: "C’è tanta amarezza, è normale che sia così. Faccio i complimenti all’Atletico Mariner perché si è guadagnato la salvezza sul campo. Ci ha battuto anche in campionato evidentemente ha qualcosina più di noi. La nostra squadra esce a testa alta, siamo consapevoli di aver dato tutto quello che era nelle nostre possibilità, purtroppo nel calcio si vince e si perde e bisogna anche accettare i verdetti. Questo tipo di sconfitte ci servirà per far crescere tutto il mondo Monturano Campiglione. Ora smaltiamo questa sconfitta, da domani la società dovrà fare la differenza con la sua programmazione per il futuro".