Atmosfere, tradizioni e luoghi magici Tutta la grandezza dei piccoli borghi

Montefortino è uno dei borghi più suggestivi dei Sibillini. Il suo centro storico di origine medievale fa respirare un’atmosfera all’insegna del passato, della tradizione e della magia. Un passato costellato di gente dedita alla lavorazione della lana e dell’artigianato. All’orizzonte si stagliano irti monti, cristalline sorgenti e lussureggianti boschi; racchiudere questo magnifico scenario in un’unica parola sarebbe riduttivo, ma una ce ne viene in mente: fortuna. La nostra fortuna di essere nati in questo posto meraviglioso, ricco di storia e incanto. Un luogo in cui un uomo, artista geniale, ha deciso di donare la sua arte e se stesso ai suoi concittadini e alla sua terra natia. Comprendiamo come, a distanza di tantissimi anni, l’arte continui ad affascinare intere generazioni, che vedono nei quadri e nelle opere la natura umana, con tutte le sue grandezze e anche tutte le sue contraddizioni. Ci torna in mente un’affermazione della scrittrice Joanne Harris: ‘un paese non è semplicemente un paese. Le case non sono solo luoghi in cui si vive. Tutto appartiene a tutti. Tutti appartengono a tutti gli altri. Anche una sola persona può fare la differenza’. Quella persona è stata Fortunato Duranti.