Attesa al Teatro dell’Aquila per ’Gente di facili costumi’

Considerato uno dei titoli più amati della scena teatrale italiana degli ultimi decenni, Gente di facili costumi di Nino Marino e Nino Manfredi è atteso al Teatro dell’Aquila da questa sera a giovedì - per la stagione promossa dal Comune con l’Amat - con Flavio Insinna e Giulia Fiume, diretti da Luca Manfredi.

Andata in scena per la prima volta nel 1988, con lo stesso Nino Manfredi nei panni del protagonista, la pièce ha come protagonisti Anna - nome d’arte "Principessa" -, una prostituta disordinata e rumorosa che sogna di diventare "giostraia", e Ugo, l’inquilino del piano di sotto, un intellettuale che vivacchia scrivendo per la tv e per il cinema ma che sogna di fare film d’arte.

La vicenda prende il via la notte in cui Ugo sale al piano di sopra per lamentarsi con la coinquilina che tornando a notte fonda e accendendo il giradischi l’ha svegliato e lei, per la confusione, lascia aperto il rubinetto dell’acqua della vasca allagando irrimediabilmente l’appartamento di lui. Ugo sarà costretto quindi, anche a causa di uno sfratto, a trovare rifugio dalla "Principessa".

Con questa convivenza forzata inizia un confronto/scontro costellato di incidenti e incomprensioni. Informazioni e prevendite presso biglietteria del teatro 0734 284295, biglietterie circuito Amat /vivaticket (anche on line). Inizio spettacoli ore 21.