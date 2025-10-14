Atti persecutori verso la mamma: a processo la figlia 39enne

Continue minacce, vessazioni, aggressioni e comportamenti ossessivi da parte della figlia, che erano andati avanti per molto tempo. Alla fine, esasperata, la madre aveva trovato il coraggio di chiedere aiuto e segnalare ai carabinieri l’incubo che stava vivendo quotidianamente. I militari dell’Arma erano entrati in azione stroncando una situazione che sarebbe potuta sfociare in qualcosa di ancora più grave. Così a Pedaso sulla base di una querela presentata da una donna che ha denunciato la figlia 39enne convivente, hanno segnalato quest’ultima alla Procura di Fermo, per il reato di atti persecutori. A conclusione delle indagini la 39enne è stata rinviata a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di atti persecutori. L’anziana, ormai da molti anni, era vittima di comportamenti ossessivi della figlia, subendo minacce e vessazioni continue, talvolta sfociate anche in aggressioni fisiche che le avevano causato un perdurante stato di ansia, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

Di fronte a tali gravi segnalazioni, la Procura della Repubblica di Fermo aveva immediatamente attivato il cosiddetto "codice rosso", un protocollo che consente un intervento rapido ed efficace per proteggere le vittime di violenza. È fondamentale sottolineare che tali comportamenti non solo ledono la dignità e la serenità delle vittime, ma possono anche avere effetti devastanti sulla loro salute mentale e fisica. Le conseguenze di tali atti possono manifestarsi in disturbi psicologici, depressione, ansia e, in alcuni casi, possono sfociare in episodi di violenza più gravi. Le norme italiane prevedono specifiche tutele per le vittime di atti persecutori. Il codice penale punisce con pene severe questo tipo di reato, sottolineando la presa di coscienza legislativa nei confronti di comportamenti criminosi volti a terrorizzare, molestare o danneggiare una persona.

Fabio Castori