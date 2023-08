Atti persecutori verso l’ex moglie Scatta il divieto di avvicinamento

Aveva perseguitato la moglie attraverso un’escalation di violenze psicofisiche che aveva reso impossibile la vita alla donna. Per questo motivo i carabinieri del posto, dopo essere stati attivati dai militari dell’Arma di Chieri (TO), dove ora vive la vittima, hanno dato esecuzione a una misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal gip del tribunale di Ascoli Piceno, nei confronti di un cittadino straniero, 42enne. All’uomo è stato contestato il reato di atti persecutori commessi contro la sua ex moglie. La misura cautelare prevede il divieto di avvicinarsi alla vittima, alla sua abitazione e ovunque si trovi, con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla vittima e il divieto di comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo. L’autorità giudiziaria è stata informata dai carabinieri della stazione di Monterubbiano, che procederanno con ulteriori attività investigative. La denuncia di episodi di maltrattamenti e atti persecutori è di fondamentale importanza per molteplici ragioni: offre alle vittime la possibilità di rompere il silenzio e ricevere protezione immediata dalle situazioni di abuso e violenza, garantendo la loro sicurezza; previene e interrompe il ciclo di violenza impedendo al colpevole di perpetrare ulteriori atti dannosi e di mettere in pericolo altre persone; le vittime che denunciano possono accedere a supporto psicologico e a servizi di assistenza che possono aiutarle a superare le conseguenze dell’abuso. La denuncia permette alle autorità di individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia. Inoltre la consapevolezza che gli atti di maltrattamento e persecuzione verranno denunciati e perseguiti legalmente può dissuadere potenziali autori dal compiere tali azioni. In sintesi, denunciare episodi di maltrattamenti e atti persecutori è un passo cruciale per proteggere le vittime, porre fine alla violenza, garantire giustizia e promuovere una società più sicura e rispettosa. È un dovere collettivo impegnarsi a creare un ambiente in cui la violenza sia fermamente condannata e le vittime siano sostenute nel loro percorso di guarigione e recupero. Sono i carabinieri in primis a ribadire l’importanza di denunciare tempestivamente episodi di violenza domestica e impegnandosi a garantire il pieno rispetto dei diritti e della sicurezza delle vittime. Per chi fosse interessato, è possibile consultare i consigli pubblicati sul sito dell’Arma.

Fabio Castori