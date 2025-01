Atti vandalici e furti, nove chalet presi di mira. Gli operatori: ora basta

Una lunga scia di furti e atti vandalici per tre notti di seguito hanno visto sfortunate vittime i titolari degli stabilimenti balneari. I raid, che si sono susseguiti giovedì, venerdì e ieri, hanno colpito ben nove chalet, tutti situati più che altro sul lungomare Gramsci sud e centro. Refurtive ridicole: qualche spicciolo, merendine, bevande, bottiglie di alcolici, dispositivi elettronici per le ordinazioni, ma soprattutto tanto danni. E’ questo l’amaro bilancio di inizio anno per diversi concessionari balneari presi d’assalto per lo più da vandali e ladruncoli. I colpi, su cui indagano polizia e carabinieri, sono stati tutti messi a segno con tecniche simili: i ladri hanno sfondato porte, reticolati e vetrate, per poi introdursi nei locali e rubare quello che capitava a tiro. In tre stabilimenti balneari sono stati trafugate soltanto vivande e qualche bottiglia di alcolici, per refurtive che si aggirano intorno a qualche decina di euro. In uno chalet ristorante chiuso per ferie, non trovando altro, i ladri hanno rubato un tablet e i dispositivi usati dai camerieri per ricevere le ordinazioni. In due esercizi invece hanno puntato la cassa, asportando qualche spicciolo, anche in questo caso si tratta di magre refurtive di qualche decina di euro. Tutti i furti, però, hanno un comune denominatore: la devastazione lasciata dai malviventi che hanno colpito. Scontata la preoccupazione degli operatori balneari che si sentono sotto assedio: "Siamo appena a metà della stagione fredda e siamo già stato presi di mira più di una volta. Purtroppo accade in estate e accade anche in inverno quando da rubare c’è ben poco e quando molti di noi sono chiusi senza la possibilità di controllare cosa accade". Gli esercenti sono esasperati, ma anche rassegnati: "E’ chiaro che non ci troviamo di fronte a ladri professionisti, ma di fronte a ragazzi che hanno bisogno di pochi spiccioli e che, se non riescono ad entrare nei nostri stabilimenti, si divertono a danneggiarli".

Fabio Castori