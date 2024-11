Attivato il ’Controllo del vicinato’

Altri passi avanti nel concretizzare i contenuti del protocollo d’intesa del Controllo del Vicinato, sottoscritto a giugno in Prefettura dal sindaco Massimiliano Ciarpella. Il prossimo step riguarderà il quartiere Centro (dove è stato avviato l’iter e nelle prossime settimane sarà convocato un incontro informativo con la cittadinanza per avviare le adesioni), ma intanto, dopo l’incontro pubblico dell’altra sera con la cittadinanza della Corva (e delle zone Pescolla e Fonteserpe, ultimamente vessate da episodi di furti o tentati tali), il Controllo del Vicinato è pronto a partire in quel quartiere e a Cretarola. Sono stati individuati i due referenti Tranquillo Taffetani (per la Corva) e Michela Castignani (per Cretarola) e ogni quartiere è stato suddiviso in microaree, a ognuna delle quali è stato assegnato un sub referente, per poter contare su un più efficace coordinamento delle segnalazioni che verranno dai cittadini riguardo movimenti insoliti, soggetti che bazzicano quelle zone senza apparente motivo o ogni altro episodio degno di attenzione.

Nel corso delle due assemblee, il sindaco Ciarpella, il vicesindaco con delega alle associazioni di quartiere, Andrea Balestrieri e l’assessore alla sicurezza Enzo Farina, hanno illustrato il progetto che, tra l’altro, il mese scorso, ha avuto un ulteriore passaggio al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in Prefettura. In questa fase "prosegue la raccolta delle adesioni ai gruppi di Controllo del Vicinato e ringrazio le associazioni di quartiere che hanno svolto un ruolo prezioso nel veicolare il progetto in questa fase di avvio" ha commentato Ciarpella. Sono state illustrato le finalità del Controllo del Vicinato e le modalità di partecipazione: "Abbiamo predisposto anche un disciplinare e delle linee guida per descrivere nel dettaglio il funzionamento dei gruppi". Altro passaggio previsto per l’attivazione di questo sistema di sorveglianza, è l’installazione (a breve) della segnaletica verticale che informi della presenza di questi gruppi – sentinelle. Durante le assemblee è stato anche ribadito dagli amministratori che "ai cittadini è richiesta una partecipazione consapevole, che deve limitarsi ad osservare e segnalare situazioni sospette o di pericolo e in nessuno caso vanno adottate iniziative autonome, comportamenti imprudenti o pattugliamenti perché l’intervento rimane esclusiva prerogativa delle forze dell’ordine".

Marisa Colibazzi