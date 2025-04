Attivato il progetto ‘Sos assistenza’

Aiuto e sostegno concreto al territorio e alla comunità più fragile. Questo il senso del progetto ‘Sos assistenza. Vicini sempre’ ideato e realizzato dal petritolese Marco Ferrara, a seguito della partecipazione al bando Pnrr Borghi Maestri. Marco Ferrara, professionista nel settore assistenziale di consulenza e vendita di dispositivi medici, da oltre 15 anni opera nella sede ‘Sanitaria Marco Ferrara’ al centro di Petritoli. Il servizio ‘Sos assistenza. Vicini sempre’ si avvale di professionisti per offrire assistenza domiciliare, fisioterapia, disponibilità di operatori socio sanitari (per igiene, cura e movimento delle persone allettate), ed infermieri (per terapie iniettive e medicazioni) oltre alla consulenza e istallazione a domicilio di ausili e dispositivi medici. Dopo essere stato presentato alla comunità nei giorni scorsi, il servizio è già attivo sul territorio, e a breve si potenzierà con il servizio di assistenza psicologica da trauma emotivo familiare. "Il progetto oggi divenuto realtà – afferma Ferrara – risale ad un’idea avuta anni fa, approfondita negli anni e realizzata grazie ai Comuni di Petritoli e Monte Vidon Combatte che hanno aderito ai ‘Borghi Maestri’. Da persona che ama il suo territorio – prosegue – so quanto sia importante contare sui servizi domiciliari e ambulatoriali, che sostengano le persone e affianchino le famiglie".

Paola Pieragostini