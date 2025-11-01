Attività sostenibili, anche Fermo nel circuito

Anche Fermo ha aderito al progetto ’Un Comune per amico’ promosso dall’Anter (Associazione nazionale tutela delle energie rinnovabili). Il progetto vede la condivisione di azioni concrete che vanno dalla mappatura delle attività sostenibili a lezioni nelle scuole con l’iniziativa Il Sole in classe e workshop territoriali per favorire il dialogo tra amministrazioni ed esperti, dai riconoscimenti, nel caso di comportamenti virtuosi, fino alla rete di comunità locali che condividono esperienze, idee e progetti. Il progetto, già attivo in numerosi Comuni italiani, prevede anche un monitoraggio per valutare il livello di virtuosità dell’ente in materia di buone pratiche energetiche, grazie al supporto del comitato scientifico di Anter. L’adesione al network Anter consentirà alla Città di Fermo di confrontarsi con altri territori virtuosi, valorizzando i risultati locali e le esperienze già avviate nel campo dell’energia pulita. A sancire e comunicare l’ingresso ufficiale del Comune di Fermo nel progetto dell’Anter, l’ambasciatrice dell’associazione per il centro Italia e coordinatrice del progetto Maria Chiara Verrucci che ha consegnato il gagliardetto del sodalizio all’ex sindaco di Fermo Paolo Calcinaro.