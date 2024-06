Atto vandalico contro la parruccheria. Vetrina sfondata con le pietre

Un atto vandalico dovuto forse a una sciocca bravata o forse a un puro dispetto, si è verificato la notte scorsa ai danni della parrucchieria Karine (dove, da circa un mese, è presente anche un’estetista), in pieno centro, a Casette d’Ete. Mani ignote hanno lanciato pietre contro l’attività da più punti, finendo per mandare in frantumi la vetrina e danneggiando anche le pareti di cartongesso interne.

Ad accorgersi dell’accaduto (il locale è sprovvisto di allarme) è stato un vicino che, nottetempo, ha sentito qualcuno (potrebbe essersi trattato di un’unica persona) che armeggiava davanti al locale e che poi si è dato alla fuga. Non pare sia stato sentito il rumore di un’auto per cui l’ipotesi è che il vandalo si sia allontanato a piedi.

Sono stati allertati i carabinieri che, una vota sul posto sulla scorta degli elementi e delle testimonianze raccolti, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’increscioso episodio.

Intanto, la titolare dell’attività ha sporto regolare denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine e si è subito attivata per ripristinare le condizioni di sicurezza del suo locale per tornare subito operativa.