I Comuni della provincia di Fermo firmano un protocollo d’intesa per attrarre produzioni cinematografiche e promuovere il territorio. Questa l’iniziativa promossa dalla Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission per creare sinergia tra cinema, cultura, economia e promozione dell’area che ha visto la firma congiunta di tutti gli amministratori dei 40 Comuni riuniti nella sede della Provincia.

Il protocollo mira a creare una rete strutturata di servizi e agevolazioni per le produzioni audiovisive, con la designazione di referenti locali per i set, concessioni agevolate di spazi pubblici e un supporto logistico completo. "La provincia di Fermo ha colto una straordinaria opportunità: portare il settore dell’audiovisivo nel Fermano, valorizzando i suoi borghi e le sue realtà uniche, spesso poco conosciute persino dai residenti - Ha dichiarato Andrea Agostini, Presidente della Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission – L’ iniziativa darà visibilità al nostro territorio e sarà un volano per il turismo e il commercio. Non chiediamo investimenti economici, ma collaborazione e disponibilità che si traducono in un’accoglienza agevolata per le produzioni. Il nostro compito è creare le condizioni ideali per attrarre le produzioni e consolidare una rete di servizi che renda il Fermano un punto di riferimento per l’industria cinematografica".

Oltre a promuovere il patrimonio locale, l’accordo si propone di rafforzare il tessuto economico del territorio, creando opportunità lavorative e incentivando collaborazioni tra istituzioni e realtà locali. "L’ente provinciale svolgerà un ruolo di tramite tra la Fondazione e i Comuni, supportandoli e valorizzando le iniziative - ha sottolineato Michele Ortenzi, Presidente della Provincia - sostenere i Comuni e promuovere il nostro patrimonio è un impegno meritorio che ci permetterà di attrarre produzioni capaci di stimolare l’economia locale e promuovere l’autenticità del territorio".

Cna Cinema e Audiovisivo Marche, nato come progetto speciale di Cna per rappresentare con una visione di insieme tutte le imprese della filiera cinematografica, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa. "Crediamo che i territori debbano essere protagonisti e non semplici scenari per l’industria audiovisiva nazionale e internazionale. Ha affermato Henry Secchiaroli, Presidente di Cna Cinema e Audiovisivo Marche- Il protocollo tra i Comuni della Provincia di Fermo è prima di ogni altra cosa un’opportunità di relazioni: tra persone, tra borghi e città, tra natura e paesaggi urbani. E le relazioni, le connessioni, i legami sono il motore dello sviluppo. Il cinema sa comunicare immaginari, unendo arte e artigianato, cultura e sviluppo economico".

Ecco i 40 Comuni della Provincia di Fermo aderenti al protocollo lo ricordiamo sono: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla D’Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano Di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone Di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano Di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria In Matenano, Sant’Elpidio A Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.