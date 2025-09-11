Dalla Perla a Yoox
Matteo Naccari
Dalla Perla a Yoox
Fermo
Attraversa, investita da un camion. Muore un'infermiera di 59 anni
11 set 2025
FABIO CASTORI
Cronaca
  3. Cronaca
Attraversa, investita da un camion. Muore un’infermiera di 59 anni

Investita mentre attraversava la strada per andare a prendere la sua auto, è cosi che perde la vita Marinella Cipollari, 59 anni, infermiera residente a Falerone. L’incidente è avvenuto intorno alle 18,45 a Passo San Ginesio (Macerata), sulla dinamica stanno svolgendo accertamenti i carabinieri della Stazione locale. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la donna aveva raggiunto Passa San Ginesio con la sua vettura e qui si sarebbe incontrata con il marito perché dovevano recarsi entrambi a Tolentino. Al rientro la donna sarebbe scesa dalla vettura del marito, ha fatto le ultime compere prima di rientrare a casa, e mentre si accingeva ad attraversare la strada la tragedia.

Ma mentre lei attraversava, il semaforo sulla provinciale da rosso è diventato verde e un camionista, che era fermo lì, è ripartito senza accorgersi minimamente della donna che era ancora sulla strada, centrandola in pieno. I passanti hanno subito lanciato l’allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri che oltre a regolare il traffico intenso in quel momento, si sono adoperati a ricostruire l’accaduto. Nonostante il pronto intervento dei sanitari per Marinella Cipollari non c’è stato nulla da fare, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso a seguito delle ferite riportate.

Il conducente del mezzo pesante e il marito che ha praticamente assistito all’accaduto, sono ancora sotto choc. In poche ore la notizia del tragico incidente della 59enne ha raggiunto anche la comunità di Falerone, dove la donna e suo marito sono molto conosciuti per via delle rispettive professioni. Una notizia che ha fatto piombare la comunità, ancora incredula, in un profondo senso di cordoglio vicinanza alla famiglia.

