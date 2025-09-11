Attraversa, investita da un camion. Muore un’infermiera di 59 anni

Investita mentre attraversava la strada per andare a prendere la sua auto, è cosi che perde la vita Marinella Cipollari, 59 anni, infermiera residente a Falerone. L’incidente è avvenuto intorno alle 18,45 a Passo San Ginesio (Macerata), sulla dinamica stanno svolgendo accertamenti i carabinieri della Stazione locale. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la donna aveva raggiunto Passa San Ginesio con la sua vettura e qui si sarebbe incontrata con il marito perché dovevano recarsi entrambi a Tolentino. Al rientro la donna sarebbe scesa dalla vettura del marito, ha fatto le ultime compere prima di rientrare a casa, e mentre si accingeva ad attraversare la strada la tragedia.

Ma mentre lei attraversava, il semaforo sulla provinciale da rosso è diventato verde e un camionista, che era fermo lì, è ripartito senza accorgersi minimamente della donna che era ancora sulla strada, centrandola in pieno. I passanti hanno subito lanciato l’allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri che oltre a regolare il traffico intenso in quel momento, si sono adoperati a ricostruire l’accaduto. Nonostante il pronto intervento dei sanitari per Marinella Cipollari non c’è stato nulla da fare, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso a seguito delle ferite riportate.

Il conducente del mezzo pesante e il marito che ha praticamente assistito all’accaduto, sono ancora sotto choc. In poche ore la notizia del tragico incidente della 59enne ha raggiunto anche la comunità di Falerone, dove la donna e suo marito sono molto conosciuti per via delle rispettive professioni. Una notizia che ha fatto piombare la comunità, ancora incredula, in un profondo senso di cordoglio vicinanza alla famiglia.