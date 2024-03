Attrazioni, idea ruota panoramica

Gira voce che l’amministrazione comunale e in particolare l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, titolare, insieme alla collega assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti del cartellone delle manifestazioni estive starebbe pensando di cambiare rotta rispetto agli eventi organizzati gli anni passati, confermando gli appuntamenti tradizionali, quali Pro Loco in Festa e la festa del mare, ma cambiando tutto il resto, iniziative in genere di scarso valore e nessuna forza attrattiva. Dà l’impressione l’assessore di ritenere necessarie delle novità. Considerando che l’assessore ha gradito e apprezzato l’iniziativa che proponeva di mangiare a 5 metri di altezza se ne potrebbe dedurre che a lui piacciano le manifestazioni aeree. E quale più aerea di una ruota panoramica da allestire in piazza bambinopoli.