Attrezzatura e defibrillatore consegnati alla Nardi Juventus

Attrezzatura sportiva di vario tipo e un defibrillatore sono stati consegnati ieri mattina ai dirigenti dell’associazione Nardi Juventus di ginnastica artistica. L’assessore allo Sport Fabio Senzacqua, accompagnato, dal consigliere comunale, Giuseppe Maccarrone, e la consigliera regionale e capogruppo di Forza Italia nell’assemblea della Regione, Jessica Marcozzi, si è recato ieri mattina nella palestra Baldassari per la consegna ai referenti dell’associazione Nardi Juventus di ginnastica artistica dei tappetoni destinati all’attività sportiva e un defibrillatore di ultima generazione. Il sindaco Valerio Vesprini ha ringraziato la consigliera regionale, Jessica Marcozzi per l’impegno speso nell’assegnazione dei fondi da parte della Regione per l’acquisto delle attrezzature. Un ringraziamento il primo cittadino ha rivolto anche all’ufficio sport del Comune di Porto San Giorgio per la gestione delle risorse.