Arrivano attrezzature sportive per l’atletica al campo di via D’Annunzio. Il consigliere regionale Marinangeli: "Investimenti anche per eventi di livello superiore". Attrezzature per l’attività sportiva sono state consegnate nei giorni scorsi ai dirigenti della società Atletica Sangiorgese. Nell’impianto di via D’Annunzio sono intervenuti il consigliere regionale Marco Marinangeli, il presidente della società Rodolfo Ragaglia e il direttore tecnico Robertais Del Moro. Attraverso l’utilizzo di fondi regionali sono stati acquistati attrezzi necessari per il salto con l’asta, il lancio del giavellotto e la corsa ad ostacoli: "Gli investimenti nello sport, in sinergia con l’Amministrazione , sono volti a migliorare e qualificare le nostre strutture anche per ospitare eventi di caratura superiore", spiega Marinangeli.