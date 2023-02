Erogato dall’Amministrazione comunale un contributo di 2.750 euro all’Ataf, Associazione turistica alberghi del Fermano, a fronte di una spesa totale pari a 3.000 euro dalla stessa associazione turistica del fermano sostenuta per la realizzazione di audio guide promozionali turistiche riguardanti i maggiori e più interessanti monumenti storici esistenti nella città di Porto San Giorgio e l’effettuazione dei relativi necessari adeguamenti sull’App ’portosdangiorgioapp’. L’Amministrazione comunale evidenzia in particolare che il contributo in questione di 2.750 euro deliberato non ha la natura di corrispettivo, in quanto non viene attribuito in corrispondenza a rapporti obbligatori a prestazioni corrispettive, bensì per dare riconoscenza dell’attività di promozione turistica, culturale e commerciale, svolta dall’Associazione Ataf, per cui non ricade nel campo della applicazione dell’Iva.