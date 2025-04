Auditorium ‘Giusti’. Si cerca il gestore

E’ stato pubblicato, con scadenza il 2 maggio, l’avviso per la gestione dell’auditorium ‘Giusti’ ad un ente del terzo settore che realizzi nella struttura di proprietà del Comune, attività culturali. Finora, la gestione del ‘Giusti’ è sempre stata affidata all’Associazione Lagrù che organizza rassegne teatrali di livello, sempre molto seguite e particolarmente apprezzate dal pubblico, così come lo sono anche i laboratori, corsi di formazione e varie attività collaterali. "La co-progettazione mira a mantenere l’orientamento al mondo del teatro che ha caratterizzato l’auditorium negli ultimi anni, con un focus su rassegne teatrali dedicate ai ragazzi e al mondo della comicità anche attraverso attività didattiche e di formazione" si legge nell’avviso a conferma della volontà di non snaturare quella connotazione che si è voluta dare da anni all’auditorium ‘Giusti’ e che ormai ne ha fatto un unicum nel territorio. La struttura oggetto dell’avviso consiste in una sala platea con 99 posti, camerini, altre stanze, servizi igienici attrezzati anche per disabili, e viene concessa in comodato al partner scelto all’esito della procedura, con utenze a carico del Comune, da considerarsi quale contributo indiretto.