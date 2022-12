Aumenta la bolletta del Tennacola

di Marisa Colibazzi

Mentre in diverse località l’emergenza idrica verificatasi nei mesi scorsi ha fatto sentite i suoi effetti sulla popolazione con conseguenti disagi legati alla necessità di razionalizzare i consumi, con chiusure anche notturne dell’erogazione dell’acqua, così non è stato per gli utenti dei 27 Comuni (poco più di 100mila residenti) che ricadono nel bacino di competenza del Tennacola Spa. L’attivazione dei pozzi di sollevamento (unita alle richieste indirizzate alle amministrazioni di invitare la cittadinanza ad un uso parsimonioso della preziosa acqua) ha fatto sì che l’emergenza idrica venisse attraversata in maniera tutto sommato indolore. Ciò nonostante, per il Tennacola questo ha significato far fronte a costi notevolmente maggiorati dovuti sia all’aumento dei costi dell’energia, sia a un consumo che ha toccato picchi ben più elevati rispetto al consueto. Ne è derivato che, nell’ultima riunione dell’assemblea consortile dell’Ato4 Marche Centro Sud (deliberazione assunta in seconda convocazione pochi giorni fa, con 10 Comuni presenti su 19 componenti l’assemblea) è stata accolta l’istanza del gestore Tennacola spa "per il riconoscimento in tariffa di maggiori costi operativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità contrattuale oltre all’aggiornamento tariffario per gli anni 2022-2023 con riferimento ai consumi di competenza di queste annualità. Il gestore – si legge nel deliberato relativo all’aggiornamento tariffario che si discosta sia pure in misura ridotta dall’aumento previsto periodicamente – ha approfondito le motivazioni che hanno portato a alla proposta di un incremento di spesa progressivo nel biennio quantificato in 55mila euro per il 2022 e 175mila euro per il 2023. Tali costi si intendono portati a regime a partire da quest’ultima annualità".