Aumenta l’Imu per laboratori e negozi sfitti

Viaggia veloce l’amministrazione del sindaco Massimiliano Ciarpella nel fare i conti e nel predisporre il primo bilancio del nuovo corso e ieri, ha approvato lo schema del bilancio di previsione 2024-2026, che sarà sottoposto all’attenzione del consiglio comunale, quasi sicuramente entro fine anno. Dallo schema risulta che la pressione fiscale non presenta differenze rispetto allo scorso anno in quanto le aliquote sono tutte confermate, ad eccezione della Tari che, come sempre, viene fissata in un momento successivo e dell’Imu. In quest’ultimo caso, è confermato il gettito stimato in 5,1 milioni di euro mentre novità ci sono nelle aliquote in quanto è stato deciso un allineamento all’aliquota ordinaria di 1,05% per negozi, botteghe e laboratori inutilizzati dal 1 gennaio (era 0,80%); per quelli affittati con contratti registrati al 31 dicembre che i proprietari rinegoziano con riduzione del canone del 20% (era 0,70%); per quelli sfitti, non locati o non utilizzati per attività d’impresa (era 1,05%). Imu all’1,05% per immobili locati a forze armate. "Gli effetti di questa rimodulazione sul gettito complessivo Imu sono di scarso rilievo sul totale della previsione di entrata" specificano gli amministratori. Confermate le tariffe dell’imposta di soggiorno con entrate stimate in 65mila euro. Invariata l’aliquota Irpef nella misura dell’0,8% con proposta di confermare l’esenzione per contribuenti con reddito non superiore a 12.500 euro. Per la Tari, si prevedono entrate per quasi 4,3 milioni di euro, con riduzioni e agevolazioni per 10mila euro a favore di nuove attività di imprenditoria giovanile e femminile. Le scadenze dei pagamenti della Tari: 31 maggio, 30 settembre e 5 dicembre; al 31 maggio per la soluzione unica. Infine, invariate le tariffe per i servizi a domanda individuale. Marisa Colibazzi