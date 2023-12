Aumentano i ricorsi in Cassazione contro l’autovelox sulla Mezzina

E’ più di uno il ricorso in Cassazione presentato da cittadini sanzionati nel 2017 dall’autovelox installato, in pieno periodo di ferie, lungo la provinciale Mezzina, in sostituzione del sistema Tutor. "Ne sto presentando tre per impugnare sentenze del tribunale di Fermo che ha ribaltato il giudizio del giudice di Pace" spiega l’avvocato Giovanni Calafiore che, in questi anni, si è occupato di parecchie pratiche di cittadini cui erano state notificate quantità di verbali. Dei tre ricorsi, uno è di 34 verbali, un altro è di una ventina e il terzo poco meno. "Il giudice di pace aveva generalmente accolto i ricorsi degli automobilisti per difetti di omologa dell’impianto e una segnaletica poco chiara. Ma la Provincia – ripercorre Calafiore - ha impugnato molti di questi provvedimenti e il Tribunale li ha ribaltati basandosi su questioni più tecnico-amministrative". In realtà, ci sono stati casi in cui l’appello non è stato accolto per cui la Provincia (è notizia di questi giorni) è stata condannata a rifondere alla controparte le spese legali (circa 4.400 euro per 4 ricorsi). Laddove così non è stato, in molti hanno puntato alla Cassazione. Elemento portante della difesa è ancora la segnaletica perché per un automobilista una cosa è sapere che percorre un tratto in cui c’è un Tutor che rileva la velocità media, tutt’altra sapere che c’è un autovelox che la segnala subito. Resta il fatto che la Mezzina, 6 anni fa, era ritenuta una strada pericolosa tanto da rendere necessario installare strumenti di controllo della velocità che, dopo quell’infiorata monstre di multe, sono stati rimossi e mai più previsti, e oggi, mentre la Provincia (che è dello stesso colore di chi, allora, contestò tutti quei verbali) pensa a controricorsi, la strada versa in condizioni sempre più inaccettabili ed è sì, pericolosa.

Marisa Colibazzi