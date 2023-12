Aumentano le denunce

Se da un lato le violenze tra le mura domestiche continuano ad essere una sorta di iceberg di cui spesso si vede la punta senza riuscire a misurare la grande mole sommersa, dall’altro i dati forniti dal ministero degli Interni riguardo alla provincia di Fermo sono di buon augurio per il 2024 che sta per arrivare. Le denunce delle vittime rispetto a dieci anni fa sono più che raddoppiate e questo non vuol dire che i cosiddetti maltrattamenti in famiglia sono aumentati, ma che le donne hanno preso coscienza delle proprie situazioni e hanno capito che solo venendo allo scoperto possono trovare una via d’uscita ad una vita infernale. I "codici rossi" e gli ammonimenti del questore attivati nel Fermano in tutto il 2023 per violenze tra le mura domestiche sono stati in totale 97. Un numero impressionante se si pensa alle dimensioni e la densità di popolazione della provincia di Fermo, ma anche un numero altrettanto impressionante tenendo conto dell’omertà che per secoli ha tenuto nascosto questo fenomeno. Altrettanto significativi i dati dell’Istat che parlano del 29 ,9% delle donne tra i 16 e 70 anni ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Di queste il 20% ha subìto violenza fisica, il 21,2% violenza sessuale, il 5,8% le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro e il tentato stupro. Ha subìto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 15,3% delle donne, in particolare il 4,8% dal partner attuale e il 20,1% dall’ex partner. La maggior parte delle donne che avevano un partner violento in passato lo hanno lasciato proprio a causa della violenza subita (62,4%). In particolare, per il 39,7% è stata la causa principale per interrompere la relazione, per il 24,7% è stato un elemento importante della decisione. Altro dato inquietante è che il 14% delle donne ha subito violenze da persone conosciute. In particolare, il 6,8% da conoscenti, il 5,4% da amici, il 4,6% da parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro. fab.cast.