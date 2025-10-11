Aumenti della mensa scolastica, il sindaco smentisce: "Tutto uguale"

Nei giorni scorsi si era palesata qualche polemica fra le famiglie di Montappone, per un aumento della mensa scolastica, nei giorni scorsi il sindaco Mario Clementi ha risposto. Le voci sono circolate per qualche giorno, ma l’Amministrazione oltre alle comunicazioni ufficiali, ha organizzato anche un incontro con alcune famiglie per chiarire la situazione.

"A scanso di equivoci annuncio categoricamente che non c’è stato alcun aumento per il servizio mensa che interessa i bambini del tempo pieno della scuola elementare – spiega Mario Clementi –. Le tariffe sono ferme dal 2021 e non sono state ritoccate. Nel dettaglio il costo mensile del servizio è di 113,78 euro e comprende 20 buoni pasto. Il comune di Montappone insieme a quello Massa Fermana, da anni hanno stanziato un contributo per i propri alunni di 39,78 euro, che di fatto porta a 74 euro la cifra complessiva a carico delle famiglie. Un contributo che crediamo utile per andare incontro alle necessità delle famiglie. Il comune di Montappone, insieme a quello di Massa Fermana, hanno confermato anche per l’anno scolastico 2025 -2026 tale agevolazione quindi nulla è cambiato. Inoltre abbiamo chiesto ai comuni limitrofi, proporzionalmente per i propri residenti ma frequentati la scuola elementare di Montappone di fare altrettanto".

La scuola è ormai iniziata da qualche settimana e il servizio mensa è già partito con le stesse condizioni degli anni precedenti.