Aumenti delle mense e dei centri estivi: la risposta di Ubaldi

Ad Avanti Montegranaro che ha denunciato aumenti corposi dei buoni pasto, ribatte il sindaco Endrio Ubaldi: "Secondo loro, gli aumenti della mensa in 4 anni sarebbero stati del 25%, e portano come esempi di costi più bassi due soli Comuni, non citandone altri dove invece, sono ai nostri livelli. Ma non raccontano che gli introiti consentono di coprire solo il 48% dei costi del servizio e che a fronte di costi per 331.767,64 euro si sono incassati 158.298,40 euro. E negli ultimi 4 anni, l’aumento del costo del cibo è stato ben superiore al 25% per cui è aumentato il disavanzo rispetto a quanto il Comune riscuote". Ad Avanti Montegranaro che tirava in ballo l’avanzo di circa 1 milione di euro che poteva essere utilizzato, "abbiamo spiegato in tutte le lingue che non possiamo utilizzarlo per questo tipo di spesa corrente". Sulle colonie estive: "Il Comune dopo l’interruzione dovuta al Covid, considerate le tante iniziative di associazioni culturali e sportive, ha ritenuto di non fargli ‘concorrenza’. Per quest’estate ci saranno almeno 5 diversi centri estivi su spazi comunali e col patrocinio del Comune. E da 2 anni organizziamo il Centro Territoriale diffuso (dal 9 giugno, a 30 euro a settimana)".