Aumenti in vista per mensa e trasporti

Per l’adozione definitiva del bilancio di previsione, era attesa (in queste ore) la relazione dei revisori dei conti, ma intanto il documento è stato approvato di giunta dalla Commissaria Straordinaria, Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi. Al momento, risulta l’Imu invariata, le aliquote della Tari da definire successivamente (come di prassi). si limita ad anticipare la Commissaria. Ulteriori dettagli sulle tariffe si conosceranno a giorni (il preventivo va approvato entro il 28 febbraio) . Che il bilancio sia in grossa difficoltà è assodato e con questa criticità ha dovuto confrontarsi la Commissaria per far quadrare i conti e chiudere il preventivo. Difficoltà di bilancio dovute, in parte rilevante, a somme ingenti (ancora più ‘pesanti’ dovendo impattare su un bilancio ridotto all’osso) che l’ente deve anticipare per investimenti del Pnrr (visti i tanti cantieri attivi in città) in attesa dei ristorni dallo Stato. "E’ anche vero che il Comune non incassa perché i contribuenti non pagano. Per questo è importante andare a un recupero dei crediti. Ma – sottolinea la De Notaristefani - per farlo occorre personale anche questo sta diventando un problema: ci sono diversi pensionamenti in Comune e si fa fatica trovare personale porti avanti questa operazione". Intanto, si sta andando in anticipazione di cassa per circa 1milione di euro e, approvato il bilancio di previsione, ci sarà da mettere mano al rendiconto del 2024 e saranno altri ‘dolori’. Tante ‘patate bollenti’ che la nuova amministrazione troverà provvidenzialmente superate dalla gestione commissariale.

Marisa Colibazzi