Aumento tassa di soggiorno. Il sindaco: "Risorse utili"

Considerate le polemiche che hanno accompagnato, anni fa, l’introduzione della tassa di soggiorno, fa specie il silenzio assordante con cui è stata accolta la proposta, giunta come primo atto dagli operatori dell’accoglienza e del commercio cittadino riuniti nella Consulta per il turismo, di raddoppiare l’obolo da 0,50 a 1 euro. Niente di che, in realtà, se paragonato ai raddoppi (da 5 a 10 euro) di tanti altri Comuni italiani ma resta pur sempre una virata delle posizioni degli addetti ai lavori. "La proposta è partita dalla Consulta del turismo - commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella, sollecitato sull’argomento – e noi la vediamo come un fatto positivo. Bene che la Consulta ragioni su questi temi e che tutti gli interlocutori che sono quel tavolo (dove, lo ricordiamo, le forze di opposizione hanno scelto di non esserci, ndr) abbiano portato avanti un’idea che l’amministrazione comunale condivide". D’altra parte non potrebbe essere altrimenti considerato che, il fatto che la proposta sia partita dal basso, sgombera il campo da qualsiasi critica che si voleva o poteva muovere nei confronti dell’amministrazione che, appena insediata, pensava già a raddoppiare un balzello.

"Siamo favorevoli non solo, e non tanto, perché aumentano gli introiti (si ipotizzano entrate sui 150mila euro contro i 65mila attualmente conteggiati nel previsionale 2024, ndr), ma per le finalità a cui saranno destinati e per l’accordo di scopo che abbiamo sottoscritto con i proponenti – prosegue il sindaco – anche se in ogni caso il Comune si sarebbe impegnato per i servizi collaterali (ad esempio il bus navetta), per la promozione, per gli Info Point, per la destagionalizzazione, la web agency e il social media team e altro ancora. Diciamo che farlo in misura più ampia e per di più di concerto con gli operatori del settore e la Consulta del turismo e, non ultimo, con risorse aggiuntive, è decisamente meglio". Visto che la pratica ‘raddoppio tassa di soggiorno’ viaggia velocemente e deve essere espletata in tempo per l’inizio dell’estate estate, quale è la procedura che dovrà essere seguita? "Dovremo modificare e aggiornare il relativo regolamento, procedere a una variazione per la quale va fatto un passaggio formale in sede consiliare. Pensiamo di portare questo punto all’ordine del giorno il prima possibile – conlude il sindaco Ciarpella – in modo tale da essere in regola e pienamente operativi in tempo per il 1 giugno".

Marisa Colibazzi