Auto a fuoco. C’è l’ombra del dolo

Hanno atteso il buio e che

non passasse nessuno, poi hanno gettato del liquido infiammabile sulla parte anteriore di un’auto, in particolare su uno pneumatico e gli hanno dato fuoco. L’attentato incendiario, che ha parzialmente distrutto una vettura nel popoloso quartiere fermano di Santa Petronilla, è stato messo a segno da persone ancora ignote poco prima delle quattro della notte di ieri. L’allarme è scattato quando alla sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Fermo è giunta la segnalazione, da parte di un residente, di un incendio divampato sulla parte anteriore di un veicolo in sosta all’interno di un parcheggio condominiale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i pompieri e una pattuglia della squadra volante della polizia. La tempestiva azione dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme prima che potessero avvolgere completamente l’auto e propagarsi pericolosamente verso una seconda auto posteggiata a poca distanza e in direzione di una palazzina abitata da diverse famiglie. Una volta spento l’incendio sono scattati gli accertamenti congiunti diretti dal responsabile del nucleo investigativo dei vigili del fuoco, Marco Lambruschi, che sono tornati nella mattinata per ulteriori accertamenti. Accertamenti che hanno confermato definitivamente la natura dolosa del rogo. Gli investigatori della questura hanno invece raccolto tutti gli elementi per dare un nome

e un volto a chi ha incendiato

il veicolo. La vettura è di proprietà di un marocchino

di 23 anni e l’ipotesi più accreditata è che possa trattarsi di un regolamento

di conti.

