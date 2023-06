Auto a fuoco, non escluso il dolo

MONTEGRANARO

Saranno le indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione ad accertare se l’incendio che ha distrutto l’auto di proprietà di un extracomunitario, parcheggiata in via Ermete Di Battista (vicino alle ‘scuole rosse’) è doloso o se è stato originato da un guasto meccanico. Il rumore dell’auto avvolta dalle fiamme e l’esplosione che l’ha fatta saltare in aria, lasciandola con il cofano aperto, ha attirato l’attenzione dei residenti, insieme all’arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Fermo che hanno impiegato un’oretta per avere ragione dell’incendio. A quanto risulta, non ci sarebbero stati danni ad abitazioni vicine, né a vetture parcheggiate nei pressi. Sul posto anche i carabinieri che, ai fini della loro attività investigativa, stanno collaborando con la Polizia Locale, visionando le immagini della videosorveglianza per cercare di ricostruire l’esatta dinamica da cui è scaturito l’incendio.