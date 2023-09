Auto a fuoco: regolameto di conti

Era già tutto previsto e tutti immaginavano che, con l’uscita dal carcere di uno dei personaggi di spicco del traffico di droga nel Fermano, potesse scoppiare una guerra con il clan di tunisini che hanno preso il suo posto. È in questo contesto che ieri sera sono state incendiate tre auto a Lido Tre Archi. Guarda caso auto di proprietà di alcuni nordafricani che sono legati all’organizzazione sgominata con l’operazione della polizia scattata la notte del 18 settembre e che ultimamente dettava legge lungo la costa.

Erano da poco passate le 20, 30 quando un residente ha notato il bagliore riflesso di una vettura data alle fiamme. L’uomo ha subito allertato i vigili del fuoco di Fermo, che sono immediatamente intervenuti sil posto per domare le fiamme e per evitare che si propagassero pericolosamente verso le palazzine circostanti.

Non hanno però potuto evitare che il rogo divorasse l’auto in questione e si propagasse poi in un attimo e con tutta la sua assurda violenza agli altri due veicoli che erano parcheggiati vicini, divorandoli in pochi minuti.

Sul luogo dell’incendio sono arrivati immediatamente anche carabinieri e polizia.

Si tratta senza dubbio di un rogo di origine dolosa e gli investigatori hanno fatto scattare le indagini per dare un nome e un volto a chi ha appiccato il fuoco. Di certo è scoppiata una nuova guerra tra clan e il braccio di ferro tra trafficanti e forze dell’ordine continua.