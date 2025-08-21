Finisce con l'auto dritto dentro la chiesa davanti agli occhi increduli dei cittadini

Sam, un addio pesante

CronacaFinisce con l'auto dritto dentro la chiesa davanti agli occhi increduli dei cittadini
21 ago 2025
MARISA COLIBAZZI
Cronaca
E' accaduto a di Bivio Cascinare (Fermo): il veicolo ha sfondato una porta laterale. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 21 agosto 2025 – Finisce dritto dritto con l’auto, una Renault Clio, dentro la chiesa di Bivio Cascinare. E’ accaduto questo pomeriggio, intorno alle 19. L’episodio surreale che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze per le persone e ha provocato danni solo alla porta laterale della chiesa, ha suscitato non poca ilarità tra i residenti che, increduli, si sono trovati con un’auto nel mezzo della chiesa, con i banchi rimasti intatti perché semplicemente spinti nel mezzo della navata dalla parte anteriore dell’auto.

L’ipotesi è che il conducente, un giovane cittadino di nazionalità marocchina, aveva l’auto in sosta nei pressi dell’edificio religioso e, anziché innescare la retromarcia, ha inserito la marcia, passando sopra al gradino del marciapiede e da lì, finendo contro la porta laterale, sfondandola, con l’auto che si è fermata solo una volta entrata completamente in chiesa. Sul posto si sono subito radunati molti residenti, insieme ai vigili del fuoco di Fermo, allertati per l’insolita emergenza.

I residenti increduli fuori dalla chiesa
I residenti increduli fuori dalla chiesa

Tra l’altro, qualche residente, tra il serio e lo scherzoso, ha commentato l’assoluta precisione con cui è stata ‘centrata la porta’ considerato che l’auto poteva ben finire contro la nicchia in cemento che la protegge, con conseguenze ben più serie anche per il conducente che, invece è rimasto illeso, anche se durante le operazioni di recupero, forse anche lui incapace di realizzare come sia potuta accadere una cosa simile. Sul posto anche i carabinieri.

